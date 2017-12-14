Дороги на Владивосток и Комсомольск закрыты для пассажирских автобусов

Автомобильные дороги Хабаровск — Владивосток и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино остаются закрытыми для пассажиров автобусов. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении ГИБДД МВД, в полиции ждут, когда ограничения снимет «Хабуправтодор». По данным Дальгидромета, практически на всей территории Хабаровского края 14 декабря ожидаются снегопады.

— С 6.00 14 декабря паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме, — сообщает краевое МЧС. — Ограничения движения пассажирских автобусов на участках федеральной автодороги «Уссури» и дороги регионального значения Р-454 введены в превентивных целях в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения.

Напомним, что 11 декабря губернатор края Вячеслав Шпорт поручил принять исчерпывающие меры по недопущению ЧП, связанных с прохождением циклона. Глава региона распорядился взять под контроль объекты ТЭК и ЖКХ, обеспечить их бесперебойную работу, а также организовать своевременную расчистку автотрасс.