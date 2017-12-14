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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать аллергика из Канады разорилась на персиках

В Канаде обнаружили мальчика, который может питаться только свежими персиками. На кампанию по сбору средств на его лечение и продукты обратило внимание издание Daily Mail.

Мика Мэссон Лопес (Micah Masson Lopez), которому скоро исполнится два года, с младенчества страдает редкими заболеваниями — индуцированным пищевыми белками синдромом энтероколита и синдромом Ди Георга. Его мать Кэролайн Мэссон (Caroline Masson) жалуется, что ребенок «не знает жизни без боли». У него также наблюдается тяжелая аллергия на практически все продукты, кроме персиков.

При этом, как рассказала мать ребенка, замороженные, сушеные или консервированные персики ему не подходят, так как в них есть пищевые добавки. Родителям приходится скупать эти фрукты ящиками у фермеров, которые выращивают их без обработки пестицидами. На это уходит много денег, даже если учесть, что ребенок ест один раз в день, так как достать свежие персики зимой очень сложно. В последнее время мальчика также приучили есть мясо кролика, но всего чайную ложку в день.

Каждый месяц, по словам матери, мальчика показывают примерно девяти врачам. До октября 2018 года государство предоставляет им специальное гипоаллергенное питание. Затем мальчику придется доказывать, что у него все еще есть аллергия на молочные продукты.

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