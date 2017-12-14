Любителей хоккея приглашают на масштабный праздник в Красноярске
На стадионе «Рассвет» отпразднуют Всероссийский День Хоккея.
На стадионе «Рассвет» отпразднуют Всероссийский День Хоккея.
В Красноярске на стадионе «Рассвет» впервые пройдёт праздник для любителей хоккея, сообщают в Красспорте.
Он состоится 16 декабря и будет приурочен к Всероссийскому Дню хоккея, который нашей стране этот праздник отмечается уже 10 лет подряд.
Красноярцы и гости города смогут поиграть в хоккей с мячом и шайбой, а также в валенках, кроме того пройдёт матч «Хоккей поколений» и эстафета «Весёлые старты». Также представители хоккейного клуба «Сокол» для всех желающих проведут
А после все участники смогут посмотреть зрелищный «Матч звёзд» по хоккею с мячом, в котором примут участие настоящие легенды красноярского хоккея вместе с юными игроками спортивной школы «Енисей».
Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где сможет подкрепиться каждый из гостей праздника.
Программа праздника:
Стадион «Рассвет».
12.30 — начало работы площадок по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках;.
13.30 — начало работы площадки по спортивным эстафетам на льду.
Ледовый дворец «Рассвет».
14.30 — церемония открытия;.
15.00 — «Матч звезд»;.
16.00 — церемония награждения.