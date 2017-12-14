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05:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

Любителей хоккея приглашают на масштабный праздник в Красноярске

На стадионе «Рассвет» отпразднуют Всероссийский День Хоккея.

В Красноярске на стадионе «Рассвет» впервые пройдёт праздник для любителей хоккея, сообщают в Красспорте.

Он состоится 16 декабря и будет приурочен к Всероссийскому Дню хоккея, который нашей стране этот праздник отмечается уже 10 лет подряд.

Красноярцы и гости города смогут поиграть в хоккей с мячом и шайбой, а также в валенках, кроме того пройдёт матч «Хоккей поколений» и эстафета «Весёлые старты». Также представители хоккейного клуба «Сокол» для всех желающих проведут мастер-классы.

А после все участники смогут посмотреть зрелищный «Матч звёзд» по хоккею с мячом, в котором примут участие настоящие легенды красноярского хоккея вместе с юными игроками спортивной школы «Енисей».

Для всех гостей, болельщиков и участников соревнований будет работать горячая кухня, где сможет подкрепиться каждый из гостей праздника.

Программа праздника:

Стадион «Рассвет».

12.30 — начало работы площадок по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею в валенках;.

13.30 — начало работы площадки по спортивным эстафетам на льду.

Ледовый дворец «Рассвет».

14.30 — церемония открытия;.

15.00 — «Матч звезд»;.

16.00 — церемония награждения.

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