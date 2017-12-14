В Красноярске начала работу школа экологических волонтёров

Обучить красноярцев экологической грамотности придумал студент СФУ. Главная задача школы — побудить общественность перейти от слов к делу. Подобный опыт уже есть в Кировской области. «При взаимодействии студенчества, общественных организаций, профильного министерства и природоохранной прокуратуры действительно есть изменения в области охраны окружающей среды, регистрации правонарушений. Потому что совместная работа всегда позволяет добиться больших результатов», — отметил студент Института экологии и географии СФУ Дмитрий Злобин.

Идею поддержало руководство университета и министерство экологии края. Пройти обучение изъявили желание 30 человек, это студенты СФУ и активные жители города. В течение двух недель их будут учить распознавать и оценивать риски для природы: несанкционированные свалки, источники загрязнения воздуха, незаконные вырубки деревьев и другие. Но главное — юридически правильно оформлять нарушения и привлекать виновников к ответственности. Уроки проходят в институте нефти и газа СФУ.