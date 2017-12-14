Контроль за пожарной безопасностью усилят в Приангарье в период новогодних праздников

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Алексей Макаров, сеть учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей состоит из 57-и учреждений, в том числе 19 — для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, четыре — для детей-инвалидов и 34 — для несовершеннолетних. Всего в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей проживает 6,3 тысячи человек, из них 1,6 тысячи — маломобильные.

«В настоящее время в 24-х учреждениях введены в эксплуатацию и готовы к применению дизель-генераторные установки резервного электроснабжения, в 48-и созданы добровольные пожарные дружины, назначены должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности в специализированных учебных центрах», — отметили в пресс-службе.

Также организовано ежедневное информирование ответственных дежурных министерства об обстановке и состоянии учреждений в период новогодних праздничных и выходных дней. Из числа работников учреждений назначены ответственные за обеспечение безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий.

«В 2017 году для своевременного устранения выявленных нарушений и выполнения мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности по государственной программе Иркутской области “Социальная поддержка населения” на 2014−2018 годы учреждениям выделено 14,2 млн рублей. Проводится работа по улучшению условий проживания получателей социальных услуг и их переселению из зданий в деревянном исполнении, не отвечающим требованиям комплексной безопасности, за счет открытия новых стационарных отделений социального обслуживания и перепрофилирования действующих учреждений», — подчеркнул Алексей Макаров.

Первый заместитель министра образования Иркутской области Евгений Торунов сообщил, что в реестре учреждений образования, подведомственных министерству, зарегистрировано 110 учреждений. Из них 26 — с круглосуточным пребыванием детей, где обучаются 1,7 тысячи человек.

В 16-ти учреждениях с круглосуточным пребыванием детей созданы добровольные пожарные дружины. Все учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт подразделения пожарной части. На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений из средств областного бюджета в 2017 году выделено подведомственным учреждениям образования 5,8 млн рублей. В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 — 2020 годы на капитальный ремонт образовательных учреждений предусмотрено финансирование более 315 млн рублей.

На совещании было отмечено, что на большей части территорий полностью соблюдается требование об оборудовании всех школ техническими средствами для передачи сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульты подразделений пожарной части, но в отдаленных районах периодически возникают проблемы из-за отсутствия устойчивого сигнала мобильной связи. Было принято решение, что на каждой такой территории решение о конкретном способе оповещения должно приниматься индивидуально.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил, что на территории Иркутской области действуют 86 медорганизаций с круглосуточным пребыванием населения, из них в 20-ти находятся маломобильные группы населения. В 2017 году в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014−2020 годы» на мероприятия пожарной безопасности израсходовано 7,1 млн рублей, в частности, на ремонт и замену электропроводки — 2,4 млн рублей, монтаж автоматической пожарной сигнализации — 3,8 млн рублей, устройство пожарных резервуаров — 1,4 млн рублей.

Министр подчеркнул, что для обеспечения пожарной безопасности руководителями медицинских организаций с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения созданы постоянно действующие комиссии для проведения противопожарных инструктажей для сотрудников, уточнения планов эвакуации, контроля за состоянием путей эвакуации, электрооборудования и печного отопления, состояния систем противопожарной защиты.

«В настоящее время обеспечено взаимодействие с соответствующими противопожарными и аварийно-спасательными формированиями, со службами жизнеобеспечения и силовыми структурами на пожароопасный период. Организован постоянный противопожарный осмотр помещений и прилегающих территорий», — сообщил министр.