Жители Приморья могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru
Документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали.
Документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали.
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Охота — самое древнее,
Информация о получении охотничьего билета на портале gosuslugi.ru, как и для любой другой услуги, упорядочена в пошаговую инструкцию. С её помощью можно сэкономить не только время, но и деньги — охотничий билет выдаётся бесплатно, однако некоторые организации «помогают» получить билет за деньги.
Подать заявление через портал gosuslugi.ru можно в любое удобное время — сервис работает круглосуточно, без обедов и выходных. Чтобы полноценно пользоваться порталом, необходимо зарегистрироваться — этот процесс занимает всего несколько минут и позволяет получать сотни услуг в электронном формате, не выходя из дома. Уже сегодня приморцы активно пользуются порталом gosuslugi.ru для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, подачи заявлений в ЗАГС, согласования переустройства и перепланировки в жилых помещениях и получения множества других услуг.