Жители Приморья могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Охота — самое древнее, по-настоящему мужское занятие. Сегодня это отдых и спорт, дружеская компания и одиночная засада, способ расслабиться или наоборот сконцентрироваться. Раньше для подобного времяпровождения приходилось оформлять и регулярно переоформлять охотничий билет. А сегодня получить заветные «корочки» с неограниченным сроком действия помогает портал gosuslugi.ru, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о получении охотничьего билета на портале gosuslugi.ru, как и для любой другой услуги, упорядочена в пошаговую инструкцию. С её помощью можно сэкономить не только время, но и деньги — охотничий билет выдаётся бесплатно, однако некоторые организации «помогают» получить билет за деньги.

Подать заявление на получение охотничьего билета можно прямо на портале gosuslugi.ru. В этом случае документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали. Электронное заявление удобно и для жителей отдалённых районов Приморья, когда личное присутствие затруднительно.