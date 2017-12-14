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05:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья могут получить охотничий билет на портале gosuslugi.ru

Документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали.

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Охота — самое древнее, по-настоящему мужское занятие. Сегодня это отдых и спорт, дружеская компания и одиночная засада, способ расслабиться или наоборот сконцентрироваться. Раньше для подобного времяпровождения приходилось оформлять и регулярно переоформлять охотничий билет. А сегодня получить заветные «корочки» с неограниченным сроком действия помогает портал gosuslugi.ru, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о получении охотничьего билета на портале gosuslugi.ru, как и для любой другой услуги, упорядочена в пошаговую инструкцию. С её помощью можно сэкономить не только время, но и деньги — охотничий билет выдаётся бесплатно, однако некоторые организации «помогают» получить билет за деньги.

Подать заявление на получение охотничьего билета можно прямо на портале gosuslugi.ru. В этом случае документы отправляются через интернет, а после специалист уполномоченной организации связывается и уточняет детали. Электронное заявление удобно и для жителей отдалённых районов Приморья, когда личное присутствие затруднительно.

Подать заявление через портал gosuslugi.ru можно в любое удобное время — сервис работает круглосуточно, без обедов и выходных. Чтобы полноценно пользоваться порталом, необходимо зарегистрироваться — этот процесс занимает всего несколько минут и позволяет получать сотни услуг в электронном формате, не выходя из дома. Уже сегодня приморцы активно пользуются порталом gosuslugi.ru для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, оформления загранпаспорта, проверки пенсионного счёта, подачи заявлений в ЗАГС, согласования переустройства и перепланировки в жилых помещениях и получения множества других услуг.

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