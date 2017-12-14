Олимпийская чемпионка проведет мастер-класс для красноярцев
Чемпионка олимпийских игр в Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных проведет занятие для красноярских фигуристов в рамках проекта «Олимпийский патруль».
Чемпионка олимпийских игр в Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных проведет занятие для красноярских фигуристов в рамках проекта «Олимпийский патруль».
17 декабря 2017 года в фанпарке «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных проведет
Спортсменка посетит Красноярск в рамках проекта «Олимпийский патруль». Это
С 12:00 до 12:30 Елена Ильиных наградит победителей «Снежных бобронавтов» и проведет олимпийскую зарядку со специально разработанным комплексом упражнений чемпионки.
С 13:00 до 13:35 чемпионка олимпийских игр в Сочи 2014 года выйдет на лед катка «Мираж» и проведет
В 14:00 Елена Ильиных проведет олимпийский урок в помещении «Плазма холла» (2 этаж
«Олимпийский патруль» пройдет в Красноярске при поддержке компании «Норникель», которая не только является партнером Олимпийского комитета России, но и всесторонне поддерживает многочисленные спортивные проекты по всей России.