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05:55 (мск), источник: Newslab.ru

Олимпийская чемпионка проведет мастер-класс для красноярцев

Чемпионка олимпийских игр в Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных проведет занятие для красноярских фигуристов в рамках проекта «Олимпийский патруль».

17 декабря 2017 года в фанпарке «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных проведет мастер-класс для красноярцев.

Спортсменка посетит Красноярск в рамках проекта «Олимпийский патруль». Это спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, когда известные спортсмены встречаются с молодыми ребятами и проводят для них занятия. За три года в нем участвовали более 130 тысяч человек и около 200 знаменитых спортсменов. В Красноярске «Олимпийский патруль» дополнит программу традиционных любительских соревнований FUNCUP среди горнолыжников и сноубордистов и турнира по сноуборду «Снежные бобронавты» среди детей и подростков.

С 12:00 до 12:30 Елена Ильиных наградит победителей «Снежных бобронавтов» и проведет олимпийскую зарядку со специально разработанным комплексом упражнений чемпионки.

С 13:00 до 13:35 чемпионка олимпийских игр в Сочи 2014 года выйдет на лед катка «Мираж» и проведет мастер-класс по фигурному катанию. Спортсменка покажет несколько элементов и пообщается с начинающими фигуристами.

В 14:00 Елена Ильиных проведет олимпийский урок в помещении «Плазма холла» (2 этаж сервис-центра «Оазис»). Спортсменка расскажет об истории олимпийского движения, олимпийских видах спорта, собственном опыте выступления на Играх, ответит на вопросы юных участников проекта, примет участие в автограф- и фото-сессии.

«Олимпийский патруль» пройдет в Красноярске при поддержке компании «Норникель», которая не только является партнером Олимпийского комитета России, но и всесторонне поддерживает многочисленные спортивные проекты по всей России.

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