79-летняя красноярка за пять дней перевела незнакомцам полмиллиона

Красноярские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества на 500 тысяч рублей. Жертвой обмана стала 79-летняя жительница микрорайона Солнечный.

Пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ей якобы положена выплата в размере 580 тысяч рублей, но чтобы ее получить, нужно заплатить налог. Доверчивая красноярка перевела мошенникам 5 тысяч 300 рублей. Затем ей снова позвонили и под различными предлогами в течение пяти дней она перевела злоумышленникам почти 500 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают их личности. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.