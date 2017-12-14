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05:57 (мск), источник: Newslab.ru

79-летняя красноярка за пять дней перевела незнакомцам полмиллиона

Пенсионерка поверила в обещанную ей выплату и стала жертвой мошенников.

Красноярские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества на 500 тысяч рублей. Жертвой обмана стала 79-летняя жительница микрорайона Солнечный.

Пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ей якобы положена выплата в размере 580 тысяч рублей, но чтобы ее получить, нужно заплатить налог. Доверчивая красноярка перевела мошенникам 5 тысяч 300 рублей. Затем ей снова позвонили и под различными предлогами в течение пяти дней она перевела злоумышленникам почти 500 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают их личности. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Стражи порядка призвали горожан быть бдительнее, не разговаривать с незнакомцами, не передавать и не переводить им свои деньги, а также не осуществлять какие-либо операции с банковской картой по их просьбе.

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