Снег в Хабаровском крае перестанет идти к выходным
В конце недели в регионе прогнозируют морозы.
В конце недели в регионе прогнозируют морозы.
Практически на всей территории региона продолжает идти небольшой снег. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре, это остаточные явления циклона, который пришел в начале недели. В целом, по словам синоптиков, облачные массивы вытолкнули его с территории края.
— Это затяжной процесс, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Поэтому практически на всей территории края продолжает идти небольшой снег, который окончательно прекратится к выходным. К слову, за эти дни выпала половина месячной нормы осадков. По её словам, влажность воздуха повышена до 80%. Ночные температуры в среднем по краю 23−25 градусов, дневные — 16−18 мороза, но это временно.
— То тепло, которое было выброшено с акватории, постепенно уходит, и ему на смену приходит иная масса, — продолжает Людмила Игнатенко. — Грядёт сибирский антициклон, который принесёт с собой понижение температур.
Напомним, сохраняется ограничение движения автобусов на трассах Хабаровск — Владивосток и Хабаровск —