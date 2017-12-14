Снег в Хабаровском крае перестанет идти к выходным

Источник: Хабаровский край сегодня

Практически на всей территории региона продолжает идти небольшой снег. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре, это остаточные явления циклона, который пришел в начале недели. В целом, по словам синоптиков, облачные массивы вытолкнули его с территории края.

— Это затяжной процесс, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Поэтому практически на всей территории края продолжает идти небольшой снег, который окончательно прекратится к выходным. К слову, за эти дни выпала половина месячной нормы осадков. По её словам, влажность воздуха повышена до 80%. Ночные температуры в среднем по краю 23−25 градусов, дневные — 16−18 мороза, но это временно.

— То тепло, которое было выброшено с акватории, постепенно уходит, и ему на смену приходит иная масса, — продолжает Людмила Игнатенко. — Грядёт сибирский антициклон, который принесёт с собой понижение температур.

Так, в Хабаровске в ночь на воскресенье ожидается уже 27−29 градусов, а днём — до 20 и ниже. По мнению синоптиков, грядущая неделя в целом по краю ожидается морозной.