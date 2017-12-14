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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Ледовую переправу для автомобилей открыли в Бодайбинском районе

Это уже третья ледовая дорога для машин в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области продолжают открывать ледовые переправы. В среду, 13 декабря, сотрудники МЧС убедились, что лед на реке Витим в Бодайбинском районе достаточно крепкий для проезда автомобилей. Теперь местные жители могут, не боясь за свою жизнь, пересекать реку в поселке Мамакан на 12 километре автодороги «Бодайбо-Мама».

— Лед на реке толщиной более 1,5 метров, поэтому он выдержит машины весом до 25 тонн, — поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Длина переправы — 410 метров, с двух сторон стоят ограничительные вехи со светоотражающими элементами. С обеих сторон ледовой дороги есть посты регулирования с вагончиками для обогрева.

В регионе открыто еще две ледовые переправы для автомобилей — на реке Уде в Нижнеудинском районе и на реке Лене в Киренском районе. Спасатели предупреждают, что выезжать на лед нужно медленно, без резких поворотов, толков и торможений. Нельзя останавливать посреди реки или обгонять другие автомобили.

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