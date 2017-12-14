Милонов расстроился из-за дорогих осьминогов и креветок в магазинах
Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на отсутствие возле здания нижней палаты российского парламента «нормальных продуктовых магазинов». Слова политика приводит Ruposters.
Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на отсутствие возле здания нижней палаты российского парламента «нормальных продуктовых магазинов». Слова политика приводит Ruposters.
«Магазины для фильдеперсовых расфуфыренных
«Ни осьминогов, ни креветок по низкой цене нет. Народных креветок не найти! В Москве морепродуктов меньше чем за 300 рублей за килограмм купить нельзя», — добавил он. По словам депутата, его спасает магазин халяльных продуктов с относительно невысокими ценами.
Милонов отметил также, что ему довольно сложно соблюдать пост.
Парламентарий опроверг информацию о дегустации черной икры депутатами. «Фигня на постном масле. Может,
В декабре 2016 года Милонов раскритиковал сосиски и горчицу, которые подают в буфете Госдумы. По его мнению, приправу «покупают