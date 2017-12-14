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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появятся еще два ледовых катка

Их откроют в Демском районе города.

Уже к этим выходным, 16 и 17 декабря, в одном из районов Уфы откроются два ледовых катка. Специальные площадки для катания оборудуют на территории СШОР № 7 по адресу улица Центральная, ½ и спортивного комплекса «Локомотив», который находится на Левитана, 26/1.

Стоимость входных билетов составит 60 рублей для детей и 100 рублей для взрослых. Также будут предложены услуги проката коньков пой той же цене, что и билеты — 60 рублей для детей и 100 рублей для взрослых.

Также в Деме будет работать каток в парке и на стадионе «Строитель».

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