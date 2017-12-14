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09:16 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов

14 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 750 мм рт. ст. 7 м/с

Ветер южный сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 градуса. На дорогах местами гололедица.

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