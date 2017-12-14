Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов

Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов

14 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.