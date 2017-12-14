Сегодня в Казани потеплеет до +2 градусов
14 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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14 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем временами мокрый снег, местами с дождем. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер южный сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 градуса. На дорогах местами гололедица.