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07:30 (мск), источник: Zakon.kz

19-летний парень жил в гражданском браке с 14-летней девочкой

Шокирующий случай произошел в поселке Актюбинской области. 19-летний парень жил в гражданском браке с 14-летней девочкой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».

Источник: Zakon.kz

После того как об этом стало известно полиции, за интим с несовершеннолетней завели уголовное дело.

Суд приговорил молодого человека к 3 годам ограничения свободы.

В течение этого срока мужчине запрещено посещать рестораны и ночные клубы. Он должен регулярно отмечаться в полиции.

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