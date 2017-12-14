19-летний парень жил в гражданском браке с 14-летней девочкой
Шокирующий случай произошел в поселке Актюбинской области. 19-летний парень жил в гражданском браке с 14-летней девочкой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».
Шокирующий случай произошел в поселке Актюбинской области. 19-летний парень жил в гражданском браке с 14-летней девочкой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».
После того как об этом стало известно полиции, за интим с несовершеннолетней завели уголовное дело.
Суд приговорил молодого человека к 3 годам ограничения свободы.
В течение этого срока мужчине запрещено посещать рестораны и ночные клубы. Он должен регулярно отмечаться в полиции.