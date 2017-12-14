Омичам рассказали, где можно купить талоны на вывоз снега

Мэрия Омска напомнила хозяйствующим субъектам об обязательном соблюдении Правил благоустройства касательно уборки прилегающих территорий. Как уточнили в департаменте городского хозяйства, различные предприятия, учреждения, организации, а также жители частных домов должны сами очищать от снега территории и организовывать вывоз снега на полигоны.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» бесплатно пропускает на полигоны омичей, привозящих снег в прицепах на легковых автомобилях, остальные должны платить.

Владимир Казимиров, директор БУ «УДХиБ»: