Омичам рассказали, где можно купить талоны на вывоз снега
Приобрести талоны можно в любом округе.
Приобрести талоны можно в любом округе.
Мэрия Омска напомнила хозяйствующим субъектам об обязательном соблюдении Правил благоустройства касательно уборки прилегающих территорий. Как уточнили в департаменте городского хозяйства, различные предприятия, учреждения, организации, а также жители частных домов должны сами очищать от снега территории и организовывать вывоз снега на полигоны.
Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» бесплатно пропускает на полигоны омичей, привозящих снег в прицепах на легковых автомобилях, остальные должны платить.
Владимир Казимиров, директор БУ «УДХиБ»:
— Снежные свалки открыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Стоимость талона на вывоз 1 кубометра снега составляет 70 рублей. Жители города привозят снег на полигоны самостоятельно, обычно этот объем составляет не более кубометра, мы принимаем его бесплатно.