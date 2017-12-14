В Башкирии нашлась пропавшая мать троих детей
Кристина Михельсон пропала накануне.
Кристина Михельсон пропала накануне.
Вчера, 13 декабря, в соцсетях поднялась настоящая шумиха: среди бела дня пропала жительница Стерлитамака, мама троих детей. Утром женщина отвела малышей в детский сад и исчезла. Родственники и друзьях предполагали худшее: дело в том, что Кристину не хотел оставить в покое бывший супруг, иногда угрожал ей.
Уже вечером в среду девушка нашлась. И, как оказалось, родственники Кристины были правы: ее удерживал бывший супруг. К счастью, все обошлось и сейчас молодая мама находится дома вместе с детьми.