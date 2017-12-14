В Татарстане начались съемки фильма об истории Корана
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане начались съемки документального фильма об истории Корана, сообщает
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане начались съемки документального фильма об истории Корана, сообщает
Картина расскажет о значении священной книги в истории человечества, ее величии и происхождении. Также фильм поведает зрителям о вкладе татарских просветителей в развитие коранопечатания и об истории издания Корана ДУМ РТ.
Снимается картина по заказу Духовного управления мусульман республики. В эти дни съемочная группа находится в Санкт-Петербурге: в создании фильма задействованы известный исламовед Ефим Резван, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие ученые.