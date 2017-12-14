Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассмешил россиян шуткой о кортике и часах
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Канадский дом Меган Маркл выставлен на продажу
Женщина дважды за день выиграла в лотерею
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Оксимирон рассказал о жизни за границей и учебе в Оксфорде
Женщина дважды за день выиграла в лотерею
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8Суперлуние-2017
16:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане начались съемки фильма об истории Корана

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане начались съемки документального фильма об истории Корана, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Картина расскажет о значении священной книги в истории человечества, ее величии и происхождении. Также фильм поведает зрителям о вкладе татарских просветителей в развитие коранопечатания и об истории издания Корана ДУМ РТ.

Снимается картина по заказу Духовного управления мусульман республики. В эти дни съемочная группа находится в Санкт-Петербурге: в создании фильма задействованы известный исламовед Ефим Резван, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие ученые.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дагестан планирует перенимать опыт Татарстана в развитии IT-технологий
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь