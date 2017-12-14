NASA показало эволюцию самого молодого острова на Земле

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Уникальность этого вулканического острова в том, что после извержения он не ушёл под воду, а закрепился и к удивлению учёных продолжает своё существование. Причём происходящие на нём процессы помогут изучать аналогичные явления на Марсе.

В конце декабря 2014 года в южной части Тихоокеанского Королевства Тонга начал извергаться подводный вулкан, выбрасывая на поверхность потоки раскалённого воздуха, пара, пепла и обломки скал. Пепельные шлейфы поднялись на высоту до девяти километров, срывая перелёты воздушных судов. Пепел окончательно осел только в январе 2015 года, а на месте извержения появился новорождённый остров со 120-метровой возвышенностью, расположенный между двумя более старыми островами.

Сперва учёные думали, что новообразованный остров продержится несколько месяцев. Но согласно новому исследованию NASA, у него появились шансы прожить от шести до 30 лет.

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Хунга Тонга-Хунга Хаапай — первый вулканический остров, который сохранился в эре спутников. Это позволяет учёным проследить за его эволюцией из космоса. Исследование даёт представление о его долговечности и эрозии, которые формируют новые острова.