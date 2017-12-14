NASA показало эволюцию самого молодого острова на Земле
Аэрокосмическое агентство NASA показало видео о том, как меняется самый молодой на Земле остров — Хунга
Аэрокосмическое агентство NASA показало видео о том, как меняется самый молодой на Земле остров — Хунга
Уникальность этого вулканического острова в том, что после извержения он не ушёл под воду, а закрепился и к удивлению учёных продолжает своё существование. Причём происходящие на нём процессы помогут изучать аналогичные явления на Марсе.
В конце декабря 2014 года в южной части Тихоокеанского Королевства Тонга начал извергаться подводный вулкан, выбрасывая на поверхность потоки раскалённого воздуха, пара, пепла и обломки скал. Пепельные шлейфы поднялись на высоту до девяти километров, срывая перелёты воздушных судов. Пепел окончательно осел только в январе 2015 года, а на месте извержения появился новорождённый остров со 120-метровой возвышенностью, расположенный между двумя более старыми островами.
Сперва учёные думали, что новообразованный остров продержится несколько месяцев. Но согласно новому исследованию NASA, у него появились шансы прожить от шести до 30 лет.
Хунга
Изучение этих процессов поможет понять аналогичные явления в других частях Солнечной системы. Особый интерес у учёных вызывают похожие процессы на Марсе. Вот как остров рождался на свет.