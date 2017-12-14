Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
РБК обнаружил десятки ИП, получившие от государства миллиарды
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
«Путин — наш кормилец»: украинцы об истинном отношении к РФ
Король небес потерял корону: F-15 против Су-30
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
Модель рассказала, о травле из-за «слишком темного» цвета кожи
СМИ: Найдено тело экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
08:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бетонирование чаши бассейна завершили в школе № 19 в Иркутске

Мэр города проверил ход строительства объекта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бетонирование чаши бассейна завершено на строительстве блока «Е» школы № 19 в столице Приангарья. Строительную площадку посетили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, советник губернатора Иркутской области Владимир Матиенко и руководители УКС Иркутска накануне, 13 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации подрядчика, на возведении школы № 19 в Академгородке ведется плановая работа на всех семи блоках.

«В учебных корпусах «А"-«Г» продолжается утепление стен и кровель, остекление, обустройство вентиляционных шахт, на 50% выполнены земляные работы по наружной прокладке теплосети. До конца декабря планируется завершить бетонирование третьих этажей блока «Ж» и «Д», части стен блока «Е», — отметили в пресс-службе.

Напомним, из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (улица Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах № 24, 55 и 77.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Перечень банков для получения пенсии расширят – сенатор Ростислав Гольдштейн
Депутат Думы Иркутска Лариса Егорова: Для меня важно, в каких условиях живут горожане
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Мэй потерпела поражение в парламенте по вопросу о «брексите»
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь