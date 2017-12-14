Бетонирование чаши бассейна завершили в школе № 19 в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Бетонирование чаши бассейна завершено на строительстве блока «Е» школы № 19 в столице Приангарья. Строительную площадку посетили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, советник губернатора Иркутской области Владимир Матиенко и руководители УКС Иркутска накануне, 13 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации подрядчика, на возведении школы № 19 в Академгородке ведется плановая работа на всех семи блоках.

«В учебных корпусах «А"-«Г» продолжается утепление стен и кровель, остекление, обустройство вентиляционных шахт, на 50% выполнены земляные работы по наружной прокладке теплосети. До конца декабря планируется завершить бетонирование третьих этажей блока «Ж» и «Д», части стен блока «Е», — отметили в пресс-службе.