Бетонирование чаши бассейна завершили в школе № 19 в Иркутске
Мэр города проверил ход строительства объекта.
Мэр города проверил ход строительства объекта.
Бетонирование чаши бассейна завершено на строительстве блока «Е» школы № 19 в столице Приангарья. Строительную площадку посетили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, советник губернатора Иркутской области Владимир Матиенко и руководители УКС Иркутска накануне, 13 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«В учебных корпусах «А"-«Г» продолжается утепление стен и кровель, остекление, обустройство вентиляционных шахт, на 50% выполнены земляные работы по наружной прокладке теплосети. До конца декабря планируется завершить бетонирование третьих этажей блока «Ж» и «Д», части стен блока «Е», — отметили в
Напомним,