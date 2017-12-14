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07:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске открылся детский сад с авторской программой

Новый детсад заработал в микрорайоне «Ньютон». Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в администрации города, это учреждение для дошколят в дальнейшем войдет в состав образовательного центра № 4, который объединит детский садик и школу на 1100 мест.

Ее планируют возвести в новом микрорайоне к следующему учебному году.

«Сейчас застройщики обустраивают микрорайоны комплексно, к чему мы и стремимся. Этот детский сад удивителен тем, что ребят здесь обучают даже скалолазанию. Помимо всего прочего, он компактный, удобный, оборудован современным пищеблоком и даже прачечной», — пояснил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Детский сад рассчитан на 200 мест. Все они уже заняты. Из десяти групп две — раннего возраста, для ребятишек от полутора до двух лет. Педагоги занимаются с ребятишками по авторской программе.

«Нашими педагогами разработана программа на основе федерального образовательного государственного стандарта. Дети обучаются по пяти программам: художественно-эстетической, физической, речевого развития, социальной коммуникации и познания, в составе которой они изучают окружающий мир и математику», — рассказала директор образовательного центра № 4 Татьяна Шрейнер.

Также с малышами дополнительно работают логопед, проводятся музыкальные уроки, в планах еще развитие танцевального направления и занятия дзюдо.

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