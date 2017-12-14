Мэрия Омска разместила онлайн-карту новогодних мероприятий
Во всех округах города пройдет более 120 мероприятий, посвященных Новому году.
Во всех округах города пройдет более 120 мероприятий, посвященных Новому году.
В ближайшие дни в Омске начнут работу зимние парки развлечений. Также в дендрологическом саду начнет работу резиденция Деда Мороза, а через неделю резиденция переместится в Дом кино. С 19 по 29 декабря новогодние гулянья пройдут в каждом микрорайоне.
По информации мэрии, главные елки города пройдут в Омской крепости, где также проведут слет Дедов Морозов и Снегурочек, и в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где в финале пройдет праздничный фейерверк.
С помощью опубликованной карты горожане смогут отслеживать все праздничные мероприятия, узнавать подробности в официальных группах и планировать свой досуг. Все отмеченные мероприятия бесплатны в том случае, если не указана стоимость.