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07:19 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска разместила онлайн-карту новогодних мероприятий

Во всех округах города пройдет более 120 мероприятий, посвященных Новому году.

В ближайшие дни в Омске начнут работу зимние парки развлечений. Также в дендрологическом саду начнет работу резиденция Деда Мороза, а через неделю резиденция переместится в Дом кино. С 19 по 29 декабря новогодние гулянья пройдут в каждом микрорайоне.

По информации мэрии, главные елки города пройдут в Омской крепости, где также проведут слет Дедов Морозов и Снегурочек, и в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где в финале пройдет праздничный фейерверк.

С помощью опубликованной карты горожане смогут отслеживать все праздничные мероприятия, узнавать подробности в официальных группах и планировать свой досуг. Все отмеченные мероприятия бесплатны в том случае, если не указана стоимость.

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