Мэрия Омска разместила онлайн-карту новогодних мероприятий

В ближайшие дни в Омске начнут работу зимние парки развлечений. Также в дендрологическом саду начнет работу резиденция Деда Мороза, а через неделю резиденция переместится в Дом кино. С 19 по 29 декабря новогодние гулянья пройдут в каждом микрорайоне.

По информации мэрии, главные елки города пройдут в Омской крепости, где также проведут слет Дедов Морозов и Снегурочек, и в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где в финале пройдет праздничный фейерверк.