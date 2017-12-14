Как получить удостоверение личности и загранпаспорт

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Для получения указанных документов гражданам необходимо осуществить следующие шаги.

1-шаг — обратиться в любой фронт-офис ЦОН.

2-шаг — оплатить государственную пошлину в отделении Казпочты или банка второго уровня.

Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП (453,8 тенге), за выдачу паспорта — 4МРП (9 076 тенге).

3-шаг — предоставить оператору ЦОН необходимый пакет документов, в который входят: квитанция об оплате государственной пошлины за документ, свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста, при получении паспорта до 16 лет) и удостоверение личности одного из родителей (для подтверждения гражданства ребенка).

В случае замены указанных документов с истекающим сроком требуется сдать квитанция об оплате государственной пошлины, в случае восстановления утерянных документов — квитанцию об уплате и заявление об утрате и восстановлении документов.

4-шаг — пройти по талону Единой электронной очереди к работнику отдела миграционной полиции, осуществляющему деятельность во фронт-офисе ЦОН.

5-шаг — сфотографироваться и оставить подпись у сотрудника ЦОН.

Готовые документы можно забрать по истечению 15 рабочих дней.

В случае, если гражданин намерен ускорить изготовление документов, ему необходимо оплатить государственную пошлину за «ускорение» в размере 1 989 тенге.

В этом случае срок оказания государственной услуги для получения документов в ускоренном порядке составит: для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе — до 2 рабочих дней, для областных центров — до 4 рабочих дней (день приема не входит в срок).