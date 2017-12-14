Спускаемая капсула «Союза» с экипажем МКС приземлится в Казахстане

Читайте также В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»

«Спускаемая капсула с экипажем длительной экспедиции МКС-52/53 в составе космонавта “Роскосмоса” Сергея Рязанского, астронавтов NASA и ЕКА Рэндолфа Брезника и Паоло Несполи должна приземлится в 11:38 мск», — уточнили в ЦУПе.

Рязанкский, Брезник и Несполи перейдут со станции на борт «Союза МС-05», который сейчас пристыкован к модулю «Рассвет», и закроют переходные люки в районе 05:00 — 05:20 мск. На борту МКС до прибытия следующего пилотируемого корабля (17 декабря на МКС отправится «Союз МС-07») продолжит работу экипаж из российского космонавта Александра Мисуркина и астронавтов NASA Марка Ванде Хай и Джозефа Акаба.

План посадки

Команда на отстыковку корабля от станции будет выдана в 08:15 мск. Спустя полторы минуты произойдет разделение корабля и станции, а еще через несколько минут «Союз» совершит маневр увода от МКС и отправится в полет к Земле.

В 10:45 мск «Союз МС-05» включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Спустя примерно полчаса от спускаемого аппарата, внутри которого будут находиться космонавты, отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Спускаемая капсула «Союза» с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск.

Когда «Союз» начнет торможение в атмосфере, связь с экипажем будет затруднена из-за образования плазмы на корпусе спускаемого аппарата. В 11:23 будет выдана команда на раскрытие основного парашюта. Космонавтов в степи Казахстана в 11:38 мск будут встречать военные и врачи.

После приземления продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-52/53 составит 139 суток. Рязанский совместно с Федором Юрчихиным (вернулся на Землю 3 сентября) в ходе работы на орбите в августе совершил выход в открытый космос.



Ускоренный режим

Военные из-за морозов в Казахстане максимально сократят пребывание космонавтов на открытом воздухе после того, как их достанут из спускаемого аппарата: традиционное фотографирование и общение с прессой пройдет в ускоренном режиме. Как пояснил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, в районе посадки ожидается температура 17−20 градусов ниже нуля, видимость — 6−10 км, ветер восточный 2−5 м/с.