Раскрыто влияние сигарет на привлекательность

В исследовании приняли участие более 500 человек. Их попросили выбрать более привлекательного человека из пары близнецов, один из которых курит, а другой — нет. Две трети мужчин отдали предпочтение некурящим женщинам. В то же время 68% опрошенных представительниц слабого пола сделали аналогичный выбор.

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Авторы исследования отмечают, что многим известно об отрицательном влиянии курения на организм, теперь ученым удалось предоставить наглядное доказательство воздействия этой привычки на внешний вид, поскольку близнецы являются генетически идентичными, и их процесс старения схож.

«Внешний вид, очевидно, важен для людей, особенно для молодых, поэтому мы можем использовать эти результаты в качестве основы для пропаганды отказа от курения», — говорит один из авторов работы профессор Йан Пентон-Воак.