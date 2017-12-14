В Перми откроются четыре новогодние ярмарки выходного дня

Источник: РИА "Новости"

Для жителей и гостей города четыре крупные торговые площадки начнут работать по выходным дням.

По данным пресс-службы администрации города Перми торговые площадки разместят по адресам:

В Дзержинском районе на проспекте Парковый, 64. Ярмарка будет работать: 16, 23 и 30 декабря.

В Индустриальном районе на улице Мира, 41 около спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Торговая площадка будет открыта два дня: 23 и 30 декабря.

В Мотовилихинском районе на улице Гайдара, 13а около ТЦ «КИТ». Павильоны выставят на продажу продукцию 23 декабря.

В Ленинском районе на улице Ленина, 53 на площади около Театра-Театра. Ярмарка будет открыта 27−30 и 4—6 января .