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11:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми откроются четыре новогодние ярмарки выходного дня

Праздничные ярмарки заработают в четырёх районах города.

Источник: РИА "Новости"

Для жителей и гостей города четыре крупные торговые площадки начнут работать по выходным дням.

По данным пресс-службы администрации города Перми торговые площадки разместят по адресам:

В Дзержинском районе на проспекте Парковый, 64. Ярмарка будет работать: 16, 23 и 30 декабря.

В Индустриальном районе на улице Мира, 41 около спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Торговая площадка будет открыта два дня: 23 и 30 декабря.

В Мотовилихинском районе на улице Гайдара, 13а около ТЦ «КИТ». Павильоны выставят на продажу продукцию 23 декабря.

В Ленинском районе на улице Ленина, 53 на площади около Театра-Театра. Ярмарка будет открыта 27−30 и 4—6 января.

На новогодних ярмарках можно приобрести продукты пермских производителей: мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие товары. Также в павильонах представят новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы. Ярмарки будут работать с 11:00 до 17:00.

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