В Перми откроются четыре новогодние ярмарки выходного дня
Праздничные ярмарки заработают в четырёх районах города.
Праздничные ярмарки заработают в четырёх районах города.
Для жителей и гостей города четыре крупные торговые площадки начнут работать по выходным дням.
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В Дзержинском районе на проспекте Парковый, 64. Ярмарка будет работать: 16, 23 и 30 декабря.
В Индустриальном районе на улице Мира, 41 около спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Торговая площадка будет открыта два дня: 23 и 30 декабря.
В Мотовилихинском районе на улице Гайдара, 13а около ТЦ «КИТ». Павильоны выставят на продажу продукцию 23 декабря.
В Ленинском районе на улице Ленина, 53 на площади около
На новогодних ярмарках можно приобрести продукты пермских производителей: мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие товары. Также в павильонах представят новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы. Ярмарки будут работать с 11:00 до 17:00.