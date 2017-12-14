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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлено экстренное штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 37% 752 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2017

Сегодня, 14 декабря, днем по республике ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду. В этой связи управление МЧС по Башкирии объявляет экстренное штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ведомства.

Республиканское управление МЧС советует всем жителям Башкирии проверить исправность электросетей и печного оборудования. Категорически не рекомендуется при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, это может быть смертельно опасно.

Кроме того на дорогах республики наблюдаются гололедные явления. МЧС по Башкирии просит водителей соблюдать скоростной режим.

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