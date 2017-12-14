В Башкирии объявлено экстренное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
Сегодня, 14 декабря, днем по республике ожидается усиление южного,
Республиканское управление МЧС советует всем жителям Башкирии проверить исправность электросетей и печного оборудования. Категорически не рекомендуется при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, это может быть смертельно опасно.
Кроме того на дорогах республики наблюдаются гололедные явления. МЧС по Башкирии просит водителей соблюдать скоростной режим.