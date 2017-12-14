Понаблюдать за метеорным потоком Геминиды приглашают иркутян

Как 13 декабря сообщила пресс-служба учреждения, встреча желающих поучаствовать в наблюдениях состоится 14 декабря с 21:30 до 22:00 на заправочной станции «КрайсНефть» при выезде на Голоустненский тракт. «В 22:00 мы выезжаем к месту наблюдений — на 19 км Голоустненского тракта. Участие в наблюдениях бесплатное. Необходимо одеться очень тепло, можно взять с собой чай в термосе», — сообщает пресс-служба.

Метеорный поток Геминиды, догоняющий Землю с 4 по 17 декабря — один из самых мощных. По интенсивности он сравним с августовским потоком Персеиды, а порой и превосходит его, например, в 2011 году было зарегистрировано до 200 метеоров в час. В 2015 году обсерватория Иркутского планетария проводила наблюдения этого потока, на которых было зафиксировано 105 метеоров в час. В прошлом году наблюдениям помешала яркая Луна.

Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, радиант Геминид, то есть область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, находится в созвездии Близнецов. Это созвездие в декабре видно в течение всей ночи, поэтому наблюдать звёздный дождь можно уже с наступлением темноты и до рассвета.

Геминиды — не очень быстрые (примерно 35 км/с), яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета, часто появляются сериями по несколько штук. Отличительная особенность потока — большое количество болидов. Первые наблюдения этого метеорного потока состоялись в 1862 году в Англии и США.