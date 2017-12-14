Понаблюдать за метеорным потоком Геминиды приглашают иркутян
Понаблюдать за метеорными потоками Геминиды, которые пролетят над Землей в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года, приглашает всех желающих обсерватория Иркутского планетария.
Понаблюдать за метеорными потоками Геминиды, которые пролетят над Землей в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года, приглашает всех желающих обсерватория Иркутского планетария.
Как 13 декабря сообщила
Метеорный поток Геминиды, догоняющий Землю с 4 по 17 декабря — один из самых мощных. По интенсивности он сравним с августовским потоком Персеиды, а порой и превосходит его, например, в 2011 году было зарегистрировано до 200 метеоров в час. В 2015 году обсерватория Иркутского планетария проводила наблюдения этого потока, на которых было зафиксировано 105 метеоров в час. В прошлом году наблюдениям помешала яркая Луна.
Как сообщает
Предположительно, родительским объектом Геминид является 3200 Фаэтон — нечто среднее между астероидом и кометой. Этот объект был открыт в 1983 году с помощью американского инфракрасного космического телескопа Infrared Astronomical Satellite. Его поверхность состоит из твёрдых пород, и ни разу за время наблюдений у него не было отмечено ни комы, ни хвоста, характерных для комет. При этом орбита Фаэтона сильно вытянута — это заставляет предполагать, что