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08:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Понаблюдать за метеорным потоком Геминиды приглашают иркутян

Понаблюдать за метеорными потоками Геминиды, которые пролетят над Землей в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года, приглашает всех желающих обсерватория Иркутского планетария.

Как 13 декабря сообщила пресс-служба учреждения, встреча желающих поучаствовать в наблюдениях состоится 14 декабря с 21:30 до 22:00 на заправочной станции «КрайсНефть» при выезде на Голоустненский тракт. «В 22:00 мы выезжаем к месту наблюдений — на 19 км Голоустненского тракта. Участие в наблюдениях бесплатное. Необходимо одеться очень тепло, можно взять с собой чай в термосе», — сообщает пресс-служба.

Метеорный поток Геминиды, догоняющий Землю с 4 по 17 декабря — один из самых мощных. По интенсивности он сравним с августовским потоком Персеиды, а порой и превосходит его, например, в 2011 году было зарегистрировано до 200 метеоров в час. В 2015 году обсерватория Иркутского планетария проводила наблюдения этого потока, на которых было зафиксировано 105 метеоров в час. В прошлом году наблюдениям помешала яркая Луна.

Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, радиант Геминид, то есть область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, находится в созвездии Близнецов. Это созвездие в декабре видно в течение всей ночи, поэтому наблюдать звёздный дождь можно уже с наступлением темноты и до рассвета.

Геминиды — не очень быстрые (примерно 35 км/с), яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета, часто появляются сериями по несколько штук. Отличительная особенность потока — большое количество болидов. Первые наблюдения этого метеорного потока состоялись в 1862 году в Англии и США.

Предположительно, родительским объектом Геминид является 3200 Фаэтон — нечто среднее между астероидом и кометой. Этот объект был открыт в 1983 году с помощью американского инфракрасного космического телескопа Infrared Astronomical Satellite. Его поверхность состоит из твёрдых пород, и ни разу за время наблюдений у него не было отмечено ни комы, ни хвоста, характерных для комет. При этом орбита Фаэтона сильно вытянута — это заставляет предполагать, что когда-то этот объект был кометой, которая со временем выродилась, потеряв все свои летучие вещества или покрыв их слоем остаточных нелетучих соединений — тёмной пыли, образующей плотную корку.

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