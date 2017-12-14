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08:38 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми проверяют историю с высадкой ребенка на мороз

СМИ распространили сообщение о том, что контролер высадила девочку подростка из-за потерянного билета.

Источник: Вести - Пермь

Историю с принудительной высадкой ребенка на мороз из пассажирского автобуса проверяют пермские власти.

Накануне СМИ распространили сообщение о том, что контролер, работающий на 43-м маршруте, высадила девочку подростка из-за потерянного билета. Однако пока информация подтверждения не находит.

На кадрах, сделанных в салоне, видно, что контролер находилась в автобусе всего 3 минуты, с 16.13 до 16.16. Женщина проверяла проездные билеты и при этом нигде не останавливалась.

Девочка, из-за которой предположительно разразился скандал, совершенно свободно вышла только через 2 остановки, в 16.20. Результат проверки в департаменте дорог и транспорта обещают представить в течение недели. При этом чиновники напоминают, что у контролеров в общественном транспорте на сегодня вообще нет права высаживать безбилетных пассажиров, неважно будь то представитель перевозчика или городских властей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: «Даже когда сотрудник департамента идет на проверку, выявляет безбилетника, он безбилетника не высаживает. Представитель департамента дорог и транспорта может составить протокол об административном нарушении, взимать штраф сразу тоже не допускается. Этот протокол передается в суд, и уже суд выносит те или иные постановления, штрафы».

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