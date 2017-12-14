Новогодние каникулы в Омске будут теплыми — синоптики
Согласно прогнозу погоды для Омска, опубликованному на портале Gismeteo, холода в городе продержатся всю ближайшую неделю, после чего придет потепление.
Согласно прогнозу погоды для Омска, опубликованному на портале Gismeteo, холода в городе продержатся всю ближайшую неделю, после чего придет потепление.
Так, если днем 20 декабря ожидается около -20 градусов, то 21 декабря будет уже около -10. Холодными будут 26 и 27 декабря, а также предновогодние выходные — 30 и 31 декабря в Омске ожидается -18.
А вот в первые дни нового 2018 года значительно потеплеет. Так, 1 января днем будет -6, 2 декабря станет еще теплее — до -1. За все дни новогодних каникул самым холодным днем будет 6 января, когда температура опустится до -10, в остальные дни будет в среднем от -5 до -9.
В последний выходной, 8 января, температура вообще может уйти в плюс, достигнув +1 градуса. Аномально теплыми будут и первые два дня, когда омичи выйдут на работу — 9 и 10 января предположительно будет +2 градуса.