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08:44 (мск), источник: СуперОмск

Новогодние каникулы в Омске будут теплыми — синоптики

Согласно прогнозу погоды для Омска, опубликованному на портале Gismeteo, холода в городе продержатся всю ближайшую неделю, после чего придет потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 750 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Так, если днем 20 декабря ожидается около -20 градусов, то 21 декабря будет уже около -10. Холодными будут 26 и 27 декабря, а также предновогодние выходные — 30 и 31 декабря в Омске ожидается -18.

А вот в первые дни нового 2018 года значительно потеплеет. Так, 1 января днем будет -6, 2 декабря станет еще теплее — до -1. За все дни новогодних каникул самым холодным днем будет 6 января, когда температура опустится до -10, в остальные дни будет в среднем от -5 до -9.

В последний выходной, 8 января, температура вообще может уйти в плюс, достигнув +1 градуса. Аномально теплыми будут и первые два дня, когда омичи выйдут на работу — 9 и 10 января предположительно будет +2 градуса.

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