Новогодние каникулы в Омске будут теплыми — синоптики

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Так, если днем 20 декабря ожидается около -20 градусов, то 21 декабря будет уже около -10. Холодными будут 26 и 27 декабря, а также предновогодние выходные — 30 и 31 декабря в Омске ожидается -18.

А вот в первые дни нового 2018 года значительно потеплеет. Так, 1 января днем будет -6, 2 декабря станет еще теплее — до -1. За все дни новогодних каникул самым холодным днем будет 6 января, когда температура опустится до -10, в остальные дни будет в среднем от -5 до -9.