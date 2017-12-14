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08:49 (мск), источник: ЕАН

По Екатеринбургу курсирует новогодний трамвай газовой безопасности

В Екатеринбурге по новой ветке на улице Татищева поехал новогодний трамвай газовой безопасности. В его оформлении были использованы рисунки участников ежегодного детского конкурса «Газ — для вас!», сообщает пресс-служба Екатеринбурггаза.

Первых пассажиров трамвая встречали с имбирными пряниками Дед Мороз со Снегурочкой. Они в шуточной форме протестировали екатеринбуржцев на знание правил газовой безопасности и ликвидировали пробелы.

«Мы призываем жителей уральской столицы тщательно следить за работой газового оборудования. Ни в коем случае не оставлять работающие газовые плиты без присмотра, не использовать их для обогрева помещений. Для установки газового оборудования необходимо вызывать профессионалов», — говорит ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ АО «Екатеринбурггаз» Анна Хорькова.

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Самовольная установка газового оборудования может привести к утечке газа, что чревато пожарами и взрывами.

Напомним, что при появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна и двери, выйти из помещения и набрать номер 104 с мобильного телефона.

Следует отметить, что только в 2017 году аварийные бригады газовой службы 1800 раз выезжали на заявки, связанные с утечками газа. Всего же в этом году в аварийную газовую службу поступило 7 600 заявок.

Трамвай газовой безопасности будет курсировать по уральской столице в течение трех месяцев. А Дед Мороз отправится по домам екатеринбуржцев раздавать подарки во время предновогодних рейдов.

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