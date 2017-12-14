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08:53 (мск), источник: NewsKo

«Феерию света» на пермской набережной «устроит» пермская компания

Вчера, 13 декабря, муниципальное учреждение культуры «ПермьПарк» выбрало подрядчика на установку, обслуживание и демонтаж видеоэкспозиции на территории набережной.

Им стало ООО «Инсталл» из Перми. Установка световых композиций «Феерия света» обойдется бюджету города в 4,9 млн руб.

Видеоэкспозиция будет работать почти три месяца — с 27 декабря по 1 апреля — в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Подрядчик должен обеспечить художественной подсветкой лестничный спуск от Соборной площади, ротонду, насосную станцию и забор. С помощью видеопроекции на подпорных стенах набережной и внутри тоннеля будут транслироваться картины. Звуковое сопровождение обеспечат 18 динамиков, стилизованных под камни, и 24 настенных громкоговорителя.

Художественное освещение будет работать ежедневно с 17.00 до 9.00. Видеопроекцию и звуковое сопровождение станут включать с 19.00 до 22.00: с 27 декабря по 8 января — ежедневно, а затем только по праздникам, в пятницу, субботу и воскресенье.

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