«Феерию света» на пермской набережной «устроит» пермская компания

Им стало ООО «Инсталл» из Перми. Установка световых композиций «Феерия света» обойдется бюджету города в 4,9 млн руб.

Видеоэкспозиция будет работать почти три месяца — с 27 декабря по 1 апреля — в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Подрядчик должен обеспечить художественной подсветкой лестничный спуск от Соборной площади, ротонду, насосную станцию и забор. С помощью видеопроекции на подпорных стенах набережной и внутри тоннеля будут транслироваться картины. Звуковое сопровождение обеспечат 18 динамиков, стилизованных под камни, и 24 настенных громкоговорителя.