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08:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Копейске строят ледовый городок с рыбой

Рыба красноперка попала в ледовую глыбу для строительства городка.

В Копейске началось строительство ледового городка. В этом году лабиринты и горки возведут с «изюминкой» — в одну из ледяных глыб попала рыба, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото в социальных сетях.

Уточняется что рыба, которая попала в ледовые глыбы для строительства городка в Копейске, называется красноперка. По словам местных жителей, она водится в чистейших озерах Челябинской области: Чебаркуль, Тургояк, Увильды. Пользователи в социальных сетях нашли в этом хороший знак: в лед попала «золотая рыбка», которая в 2018 году исполнит все желания копейчан.

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