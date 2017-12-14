В Копейске строят ледовый городок с рыбой

В Копейске началось строительство ледового городка. В этом году лабиринты и горки возведут с «изюминкой» — в одну из ледяных глыб попала рыба, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото в социальных сетях.

Уточняется что рыба, которая попала в ледовые глыбы для строительства городка в Копейске, называется красноперка. По словам местных жителей, она водится в чистейших озерах Челябинской области: Чебаркуль, Тургояк, Увильды. Пользователи в социальных сетях нашли в этом хороший знак: в лед попала «золотая рыбка», которая в 2018 году исполнит все желания копейчан.