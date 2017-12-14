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08:37 (мск), источник: Kazinform

Зараженные гранаты изъяли из супермаркетов Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Из супермаркетов Темиртау изъяты гранаты, зараженные опасным вредителем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель темиртауской территориальной инспекции комитета госинспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РК Усен Сартбаев, в одном из супермаркетов Темиртау изъяты 100 кг граната, зараженных вредителем червецом комстока.

«Без лабораторных исследований распознать, выявить заражение покупателю сложно. Поэтому призываем реализаторов требовать у оптовых продавцов, привозящих товары из других регионов и ближнего зарубежья, подтверждающие качество документы», — подчеркнул У. Сартбаев.

Вредитель откладывает мелкие яйца под плодоножкой фруктов. Они напоминают мелкий налет в виде ваты или плесени.

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