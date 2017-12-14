Зараженные гранаты изъяли из супермаркетов Темиртау

Как сообщил руководитель темиртауской территориальной инспекции комитета госинспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РК Усен Сартбаев, в одном из супермаркетов Темиртау изъяты 100 кг граната, зараженных вредителем червецом комстока.

«Без лабораторных исследований распознать, выявить заражение покупателю сложно. Поэтому призываем реализаторов требовать у оптовых продавцов, привозящих товары из других регионов и ближнего зарубежья, подтверждающие качество документы», — подчеркнул У. Сартбаев.