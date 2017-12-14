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08:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский Минздрав обвинил местные СМИ в информатаке на ведомство

Сообщения о нехватке в аптеках инсулина чиновники назвали провокацией.

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Иркутской области назвало фейком сообщения местных СМИ о нехватке в аптеках инсулина, заявив, что журналисты организовали «провокацию» и «информационную атаку» на чиновников.

Сообщение под заголовком «Молния!» появилось в официальном аккаунте иркутского министерства в соцсети Facebook.

— Совершается очередная попытка информационной атаки в отношении медицинских работников, главных врачей иркутских поликлиник, руководства минздрава региона. На этот раз темой для провокации стала поставка инсулина для льготных категорий граждан. В очередной раз люди, благодаря которым здравоохранение Иркутской области, опустилось в 2013—2015 годах на 81-е место, пытаются дискредитировать сферу здравоохранения, — рассказали представители ведомства.

По словам чиновников, журналисты нескольких СМИ «распространяют фейковую информацию» о нехватки в регионе инсулина, «без указания конкретных поликлиник и льготополучателей».

Ранее иркутские журналисты, со ссылкой на обратившихся к ним читателей, сообщили об отсутствии инсулина для бесплатной выдачи в муниципальных аптеках Второго Иркутска и микрорайона Ново-Ленино.

— Препарат можно только купить, стоимость одной ампулы достигает 300 рублей. В аптеках выстраиваются очереди из тех, кто пытается получить сахаропонижающий препарат по рецептам. Также в аптеке женщине заявили, что инсулин в учреждения города завезут только в следующем году, — поясняет Ирсити.ру.

В минздраве заявили, что «реальности в аптеках сформирован запас инсулина, поставки препарата идут без сбоев». Для опровержения информации о лекарственных сбоях в ближайшую пятницу ведомство устраивает брифинг.

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