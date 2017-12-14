В Челябинске хозяина маршрутки заставили оплатить десятки штрафов ГИБДД

Микроавтобус должника сотрудники Госавтоинспекции остановили на Комсомольском проспекте. Мужчина, находившийся за рулем транспорта, признался, что не имеет никакого отношения к накопившейся задолженности, а просто работает водителем по найму. На место примчался хозяин маршрутки.

Судебные приставы предложили ему оплатить штрафы до окончания рабочего дня, в противном случае пригрозили арестовать машину.

«Владелец транспорта буквально побежал к ближайшему отделению банка, и уже через полтора часа стоял на пороге кабинета судебного пристава, рапортуя о выполнении поставленной задачи», — подчеркнули в пресс-службе регионального УФССП.