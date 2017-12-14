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09:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске хозяина маршрутки заставили оплатить десятки штрафов ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря, ФедералПресс. Судебные приставы совместно с представителями ГИБДД добились от владельца маршрутного такси погашения нескольких десятков штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Микроавтобус должника сотрудники Госавтоинспекции остановили на Комсомольском проспекте. Мужчина, находившийся за рулем транспорта, признался, что не имеет никакого отношения к накопившейся задолженности, а просто работает водителем по найму. На место примчался хозяин маршрутки.

Судебные приставы предложили ему оплатить штрафы до окончания рабочего дня, в противном случае пригрозили арестовать машину.

«Владелец транспорта буквально побежал к ближайшему отделению банка, и уже через полтора часа стоял на пороге кабинета судебного пристава, рапортуя о выполнении поставленной задачи», — подчеркнули в пресс-службе регионального УФССП.

Ранее «ФедералПресс» писал, что суд запретил садиться за руль челябинскому таксисту, накопившему 203 неоплаченных штрафа ГИБДД.

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