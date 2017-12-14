Ростов в течение пяти дней ждут массовые отключения света

Как сообщают Ростовские городские электросети, на оборудовании будут проводиться работы с целью исключения аварийных ситуаций.

В пятницу, 15 декабря, подача электроэнергии прекратится с 9 до 17 по следующим адресам в районе Сельмаша: ул. Металлургическая 22−24; пр. Мира 15А, 19, 12−24; ул. Инструментальная 23−49, 8−18; пер. Сборный 2−44 пер. Деревообделочный 1−15, 2−14; ул. Промышленная 42−54, 35−47; ул. Новая 23−27. Кроме того, с 10 до 12 часов света не будет на ул. Киргизская 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3.

Будущая неделя также начнется с отключений. В понедельник, 18 декабря, без света останутся с 9 до 17 часов жители домов на ул. Грекова 3−35, 2−34; ул. Полторацкого 72−120, 87−119; ул. Демитрова 2−74, 1−51; ул. Коллективная 1−77, 2−66; ул. Ш. Руставелли 2−90; ул. Цимлянская 1−41, 2−40; ул. Чкалова 1−97, 2−118; ул. Кировоградская 9−47, 2−50; ул. Молокова 17/53, ул. Зеленодольская 1−35, 2−38; ул. Ляпидевского 2−12; ул. Ливаневского 1−39, 2−32; ул. Железнякова 1−7, 2−10; ул. Водопьянова 1−13, 2−10; ул. Коккинаки 1−15, 2−8; ул. Слепнёва 1−7.

На следующий день, во вторник, в эти же часы обесточат строения, находящиеся по следующим адресам: ул. Курчатова 1−31; ул. Молодежная 12−30, 9−25; ул. Конституционная 14−50, 13−51; ул. 12 декабря 22−40, 17−29; ул. Щербакова 44−50; ул. Арефьева 1−47, 2−48; ул. Т. Дона 1−33, 2−32.