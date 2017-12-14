В Татарстане появились первые жилищные инспекторы

Источник: Комсомольская правда

— Институт общественных инспекторов сегодня демонстрирует большой прогресс. Механизм работы инспекторов закреплен прошлогодним постановлением Правительства России. До этого закон долго не могли применить на практике, так как не был прописан механизм работы, — рассказал исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Дмитрий Романов.

Инспекторы будут контролировать все сферы ЖКХ. Проект уже работает в тестовом режиме. Инспекторов выбирают на основе общественного совета и НКО. Они проводят инспектирование с позиции собственников домов.

— В случае успеха опыт Татарстана могут распространить и на другие регионы, — рассказал Романов.