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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане появились первые жилищные инспекторы

В Татарстане появляется новый способ общественного контроля в сфере ЖКХ. Республика стала пилотным регионом, где начали работать первые жилищные инспекторы.

Источник: Комсомольская правда

— Институт общественных инспекторов сегодня демонстрирует большой прогресс. Механизм работы инспекторов закреплен прошлогодним постановлением Правительства России. До этого закон долго не могли применить на практике, так как не был прописан механизм работы, — рассказал исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Дмитрий Романов.

Инспекторы будут контролировать все сферы ЖКХ. Проект уже работает в тестовом режиме. Инспекторов выбирают на основе общественного совета и НКО. Они проводят инспектирование с позиции собственников домов.

— В случае успеха опыт Татарстана могут распространить и на другие регионы, — рассказал Романов.

В итоге такая работа сможет повысить прозрачность и эффективность всего жилищно-коммунального хозяйства республики.

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