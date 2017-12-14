Депутат от ЛДПР предложил главе Минобрнауки ввести 12-й класс в школах
Василий Власов также считает, что необходимо продлить летние каникулы на один месяц.
Василий Власов также считает, что необходимо продлить летние каникулы на один месяц.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в четверг к министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой рассмотреть возможность введения в школах 12 класса обучения, а летние школьные каникулы продлить на один месяц. Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.
Парламентарий отмечает, что сейчас в России большое количество выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, которой они обучались. Одной из причин этого Власов называет тот факт, что в школах ученик получает лишь общий уровень знаний по предметам, которые определены образовательными программами. «Ученикам сложно определить ту сферу, в которой они могут самореализоваться», — делает вывод политик. На его взгляд, и «изменяющаяся структура мировой экономики требует внесения изменений в систему образования».
Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы.
«Мое предложение состоит в том, чтобы ввести 12-летнее обучение для полного среднего образования. 12-й класс должен быть сфокусирован на профориентацию учащихся», — обращается депутат к Васильевой. Власов подчеркивает, что необходимо именно на уровне школы помогать ученикам выбрать наиболее подходящую для них профессию.
По его словам, часто под влиянием родителей или определенных веяний молодые люди выбирают направления обучения по тем специальностям, по которым в будущем не работают. «Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства», — отмечает он.
«Также прошу рассмотреть возможность перенести начало учебного года для учащихся по программам среднего общего образования на 1 октября», — говорится в запросе. На его взгляд, введение четырехмесячных летних каникул компенсирует введение 12 класса обучения. Кроме того, он считает, что перенос начала учебного года принесет положительный экономический эффект, поскольку позволит родителям школьников планировать отпуск и на сентябрь. «А если они проводят его внутри страны, то это принесет дополнительные доходы в бюджет», — пояснил парламентарий.
В настоящее время российские школьники учатся 11 лет, а летние каникулы заканчиваются 31 августа.