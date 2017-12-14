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10:22 (мск), источник: ТАСС

Депутат от ЛДПР предложил главе Минобрнауки ввести 12-й класс в школах

Василий Власов также считает, что необходимо продлить летние каникулы на один месяц.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в четверг к министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой рассмотреть возможность введения в школах 12 класса обучения, а летние школьные каникулы продлить на один месяц. Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отмечает, что сейчас в России большое количество выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, которой они обучались. Одной из причин этого Власов называет тот факт, что в школах ученик получает лишь общий уровень знаний по предметам, которые определены образовательными программами. «Ученикам сложно определить ту сферу, в которой они могут самореализоваться», — делает вывод политик. На его взгляд, и «изменяющаяся структура мировой экономики требует внесения изменений в систему образования».

Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы.
Василий Власов

«Мое предложение состоит в том, чтобы ввести 12-летнее обучение для полного среднего образования. 12-й класс должен быть сфокусирован на профориентацию учащихся», — обращается депутат к Васильевой. Власов подчеркивает, что необходимо именно на уровне школы помогать ученикам выбрать наиболее подходящую для них профессию.

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По его словам, часто под влиянием родителей или определенных веяний молодые люди выбирают направления обучения по тем специальностям, по которым в будущем не работают. «Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства», — отмечает он.

«Также прошу рассмотреть возможность перенести начало учебного года для учащихся по программам среднего общего образования на 1 октября», — говорится в запросе. На его взгляд, введение четырехмесячных летних каникул компенсирует введение 12 класса обучения. Кроме того, он считает, что перенос начала учебного года принесет положительный экономический эффект, поскольку позволит родителям школьников планировать отпуск и на сентябрь. «А если они проводят его внутри страны, то это принесет дополнительные доходы в бюджет», — пояснил парламентарий.

В настоящее время российские школьники учатся 11 лет, а летние каникулы заканчиваются 31 августа.

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