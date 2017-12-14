Пассажиры самолета «Хабаровских авиалиний» застряли в Николаевске из-за непогоды

Пассажиры рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, которые вылетели из краевой столицы еще утром 11 декабря, до сих пор не добрались до конечного пункта назначения. Из-за последствий снегопада самолет не может покинуть Николаевск. Коммерческий директор авиакомпании «Хабаровские авиалинии» сообщил корреспонденту портала «Губерния», что воздушный порт закрыт на время уборки взлетно-посадочной полосы.

О том, что 34 человека с понедельника ждут вылета в Охотск, рассказала пассажир рейса № 401 «Хабаровских авиалиний» Лидия Ковалец.

«Всего этим рейсом в Охотск летели 37 пассажиров, в Николаевск — трое. После промежуточной остановки их высадили, и мы должны были этим же бортом лететь дальше. Но оказалось, что из-за метели этого не будет. Пассажиров до Охотска вместе с багажом посадили в автобус и увезли в гостиницу. До сих пор мы в ней и торчим, нам ничего не говорят. Когда мы полетим, никто не знает. Крохи информации удается узнать на ресепшене», — говорит Лидия.

Ситуацию прокомментировал коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин.

«Сейчас из-за последствий снежного циклона аэропорт Николаевска официально закрыт до 16:00. Это вызвано тем, что идут работы по отчистке взлетно-посадочной полосы от снега и наледи. Как только работы будут закончены, пассажиры улетят. Сейчас мы их их обеспечили временным жильем и трехразовым горячим питанием. Аэропорт Охотска работает в штатном режиме, борт и экипаж рейса № 401 к вылету готов», — рассказал Максим Харин.