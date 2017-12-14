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09:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве стартует «Эстафета добрых дел»

14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве стартует акция «Эстафета добрых дел», посвященная 80-летию со дня образования Могилевской области.

Источник: БЕЛТА
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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Первым мероприятием «Эстафеты добрых дел» станет сегодня открытие яслей-сада в микрорайоне Казимировка Могилева. Участие в акции принимают все районы и города Приднепровского края, учебные заведения, промышленные предприятия и организации.

Славному юбилею будут посвящены различные тематические мероприятия и концертные программы. «Эстафета добрых дел» продлится до 15 января 2018 года. Могилевская область создана 15 января 1938 года решением I сессии Верховного Совета СССР.

Площадь региона 29,1 тыс. кв. км. Здесь проживают более 1,1 млн жителей, из них более 70% — городское население. В административном отношении регион делится на 21 район, 15 городов, 9 поселков городского типа. Крупнейшие города — Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Кричев. Могилевская область является одним из самых развитых регионов Беларуси. Здесь сосредоточен мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, а также регион славится своим богатым культурным наследием и традициями.

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