В Могилеве стартует «Эстафета добрых дел»

Источник: БЕЛТА

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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Первым мероприятием «Эстафеты добрых дел» станет сегодня открытие яслей-сада в микрорайоне Казимировка Могилева. Участие в акции принимают все районы и города Приднепровского края, учебные заведения, промышленные предприятия и организации.

Славному юбилею будут посвящены различные тематические мероприятия и концертные программы. «Эстафета добрых дел» продлится до 15 января 2018 года. Могилевская область создана 15 января 1938 года решением I сессии Верховного Совета СССР.