На Южном Урале появился новый памятник природы

Это позволит сохранить уникальный природный объект — реликтовые эвтрофные низинные болота с большим количеством редких растений, занесенных в Красную книгу.

Хамитовские болота располагаются в 20 км от Миасса. В него входят долина реки Атлян, озеро Хамиат, Хамитовское и Большое болота. Общая площадь памятника природы составляет почти 3 тыс. гектаров.