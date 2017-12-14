Скоро Новый год, а у нас дожди: точный прогноз на 15 и 16 декабря
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря, ожидается малооблачная погода, вероятны небольшие дожди.
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря, ожидается малооблачная погода, вероятны небольшие дожди.
Температура воздуха днем составит +5+7 на севере Молдовы, в центре и столице +7 +8 С, на юге республики до +9 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.
Ожидаются геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.
В последующие дни в Молдову вернется теплая погода: 14 и 15 декабря ожидается до плюс десяти градусов, вероятны осадки.