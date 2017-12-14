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09:17 (мск), источник: Sputnik.md

Скоро Новый год, а у нас дожди: точный прогноз на 15 и 16 декабря

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря, ожидается малооблачная погода, вероятны небольшие дожди.

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Источник: Sputnik.md

Температура воздуха днем составит +5+7 на севере Молдовы, в центре и столице +7 +8 С, на юге республики до +9 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.

Ожидаются геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

В последующие дни в Молдову вернется теплая погода: 14 и 15 декабря ожидается до плюс десяти градусов, вероятны осадки.

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