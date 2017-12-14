Бывшим заключенным помогут трудоустроиться и получить соцподдержку
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждены правила оказания
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждены правила оказания
Согласно документу, помощь будет оказываться по индивидуальной программе, разработанной районным (городским) центром содействия занятости населения (ЦСЗН) после постановки лица на учет и изучения его личности, состояния здоровья, уровня образования, а также жизненной ситуации.
В программу входят такие положения, как трудоустройство, оказание медицинской и юридической помощи, содействие в профессиональной подготовке, а также получении временного жилья.
Содействие в трудоустройстве будет оказываться путем направления на имеющиеся в базе вакансий свободные рабочие места либо на зарезервированные рабочие места.
Обязательным условием получения помощи в трудоустройстве является письменное обращение лица в ЦСЗН для регистрации. При становлении на учет в ЦСЗН лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание по решению суда, осуществляется выплата пособия по безработице.
Кроме того, бывшим заключенным будет оказываться правовая поддержка по предоставлению информации о возможностях и путях организации собственного дела.