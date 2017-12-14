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09:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Бывшим заключенным помогут трудоустроиться и получить соцподдержку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров Узбекистана утверждены правила оказания социально-правовой помощи лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание по решению суда.

Источник: Podrobno.uz
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Согласно документу, помощь будет оказываться по индивидуальной программе, разработанной районным (городским) центром содействия занятости населения (ЦСЗН) после постановки лица на учет и изучения его личности, состояния здоровья, уровня образования, а также жизненной ситуации.

В программу входят такие положения, как трудоустройство, оказание медицинской и юридической помощи, содействие в профессиональной подготовке, а также получении временного жилья.

Содействие в трудоустройстве будет оказываться путем направления на имеющиеся в базе вакансий свободные рабочие места либо на зарезервированные рабочие места.

Обязательным условием получения помощи в трудоустройстве является письменное обращение лица в ЦСЗН для регистрации. При становлении на учет в ЦСЗН лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание по решению суда, осуществляется выплата пособия по безработице.

Кроме того, бывшим заключенным будет оказываться правовая поддержка по предоставлению информации о возможностях и путях организации собственного дела.

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