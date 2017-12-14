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10:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Крепкие морозы вернутся в Хабаровский край на этой неделе

Дольше всего теплая погода продержится в восточных районах.

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Источник: AP 2017

Жителей Хабаровского края ждет очередное похолодание: уже на этой неделе ночные температуры опустятся до -30. Сначала морозы придут в южные и западные районы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Она напомнила, что в последние несколько дней в регионе было довольно тепло из-за снежного циклона.

«Завтра, 15 декабря, косвенное влияние циклона должно прекратиться: на юге и западе края понизятся температуры, снегопада уже не будет. Относительное тепло пока сохранится на востоке, на побережьях Татарского пролива и Охотского моря. Там прогнозируются осадки, ветер 7−12 метров в секунду. К субботе, вероятно, похолодает во всех районах. Ночные температуры почти по всему краю установятся в пределах от -25 до -30 градусов, дневные — в диапазоне от -16 до -22. Скорее всего, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы», — сказала Людмила Игнатенко.

В краевой столице 15 и 16 декабря температура днем составит от -17 до -19 градусов, ночью — от 23 до -25 градусов. В дальнейшем морозы усилятся.

«В воскресенье и начале следующей недели днем в Хабаровске будет от -20 до -22 градусов. Ночные температуры установятся в пределах от -27 до -29 градусов. А вот серьезного ветра мы не ждем. Прогнозируется, что он будет юго-западным, его скорость составит около четырех-девяти метров в секунду. Возможно усиление до пяти-десяти метров в секунду», — добавила Людмила Игнатенко.

По ее словам, такой ветер в Хабаровске будет дуть неделю — до следующего четверга.

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