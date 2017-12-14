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11:48 (мск), источник: NewsKo

В Перми растёт число золотых медалистов и 100-бальников по ЕГЭ

В этом году число школьников, сдавших государственный экзамен на 100 баллов выросло с 59 (в 2016 году) до 95. Увеличилось и количество золотых медалистов — с 213 до 320 выпускников.

Источник: РИА "Новости"

В администрации Перми рассказали, что самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание — его сдавали 1 тыс.967 школьников.

На втором месте — физика (1 тыс. 73 ученика). 805 выпускников выбрали историю. Реже всего одиннадцатиклассники отдают предпочтение немецкому и французскому языкам.

Также не очень популярным предметом остается география. Экзамен по этой дисциплине сдавали 148 выпускников, при этом у девятиклассников география занимает второе место по популярности — 2 тыс. 677 учащихся 9 классов выбрали этот предмет.

В 2018 году ЕГЭ напишут около 5 тыс. одиннадцатиклассников, еще 9 тыс. ребят — учащихся 9 классов — пройдут государственную итоговую аттестацию.

В департаменте образования Перми отмечают хорошие результаты на олимпиадах. В 2016—2017 учебном году в городском этапе всероссийской олимпиады школьников соревновались 3 тыс. 706 школьников, на региональный уровень прошли 544 человека, а в заключительной всероссийской олимпиаде принял участие 61 учащийся. Трое из них стали победителями — это ученики школы № 146 Василий Югов — по физике, Михаил Селюгин — по географии, Евгений Раскин — по биологии.

На международных олимпиадах у Перми также есть победители. Среди них все те же Василий Югов и Михаил Селюгин. По результатам года наибольшее количество призёров и победителей олимпиад подготовили в школе № 146, в школе № 7, а также в гимназиях № 4 и № 17.

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