В Перми растёт число золотых медалистов и 100-бальников по ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

В администрации Перми рассказали, что самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание — его сдавали 1 тыс.967 школьников.

На втором месте — физика (1 тыс. 73 ученика). 805 выпускников выбрали историю. Реже всего одиннадцатиклассники отдают предпочтение немецкому и французскому языкам.

Также не очень популярным предметом остается география. Экзамен по этой дисциплине сдавали 148 выпускников, при этом у девятиклассников география занимает второе место по популярности — 2 тыс. 677 учащихся 9 классов выбрали этот предмет.

В 2018 году ЕГЭ напишут около 5 тыс. одиннадцатиклассников, еще 9 тыс. ребят — учащихся 9 классов — пройдут государственную итоговую аттестацию.

В департаменте образования Перми отмечают хорошие результаты на олимпиадах. В 2016—2017 учебном году в городском этапе всероссийской олимпиады школьников соревновались 3 тыс. 706 школьников, на региональный уровень прошли 544 человека, а в заключительной всероссийской олимпиаде принял участие 61 учащийся. Трое из них стали победителями — это ученики школы № 146 Василий Югов — по физике, Михаил Селюгин — по географии, Евгений Раскин — по биологии.