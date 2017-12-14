Красноярские компании не собираются лишать себя корпоративов
Почти половина будет отмечать новый год с коллегами в ресторане.
Почти половина будет отмечать новый год с коллегами в ресторане.
Красноярские компании, в отличие от столичных, не собираются отказываться от проведения новогодних корпоративов. К такому выводу пришли специалисты службы исследований сайта HeadHunter.
Они опросили руководителей и выяснили, что в регионах работодатели чаще празднуют Новый год, чем в столицах. В Москве и
Практически половина компаний собирается устроить корпоратив в ресторане, это
Вместе с тем практически каждой третьей компании приходится сокращать бюджет на организацию праздника
Часть компаний решила экономить на алкоголе, отказаться от подарков сотрудникам или перенести праздник на январь.