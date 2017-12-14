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10:40 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские компании не собираются лишать себя корпоративов

Почти половина будет отмечать новый год с коллегами в ресторане.

Красноярские компании, в отличие от столичных, не собираются отказываться от проведения новогодних корпоративов. К такому выводу пришли специалисты службы исследований сайта HeadHunter.

Они опросили руководителей и выяснили, что в регионах работодатели чаще празднуют Новый год, чем в столицах. В Москве и Санкт-Петербурге только 68% компаний проведут корпоратив в этом году, а в Красноярске этот показатель достиг 77%.

Практически половина компаний собирается устроить корпоратив в ресторане, это по-прежнему самое популярное место новогоднего праздника. 16% будут праздновать в офисе, а каждая десятая компания — в кафе.

Вместе с тем практически каждой третьей компании приходится сокращать бюджет на организацию праздника из-за экономии. Чаще всего мероприятие переносят в более скромное место, еще два популярных способа сэкономить — переложить часть затрат на сотрудников и отказаться от подрядчиков-организаторов.

Часть компаний решила экономить на алкоголе, отказаться от подарков сотрудникам или перенести праздник на январь.

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