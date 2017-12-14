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10:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

Роспотребнадзор по Красноярскому краю проверяет алкоголь перед Новым годом

Первыми эксперты провели отбор проб игристого вина и коньяка.

Источник: РИА "Новости"

Всего Ростпотребнадзор взял 55 проб алкогольных напитков. На сегодняшний день завершены лабораторные исследования 20 образцов продукции (9 проб вина игристого, 11 проб коньяка), все они соответствуют установленным требованиям. Тем не менее, эксперты просят красноярцев проявлять осторожность при покупке алкоголя и следовать элементарным правилам.

Цена бутылки водки не может быть ниже 209 рублей. Этот минимум установлен государством, если водка дешевле — это суррогат. Сама бутылка не должна быть грязной, со сколами и неровностями, колпачок не должен прокручиваться. В ее содержимом не должно быть осадка и примесей. В любом случае — попросите сопроводительные документы. +Этикетка должна быть ровно наклеена, а информация на ней легко читаться. Кроме того, бутылка должна сбыть снабжена специальными или акцизными марками.

Не покупайте алкоголь с рук у неустановленных граждан, в местах несанкционированной торговли, либо дистанционным способом посредством сети Интернет. В этом году по требованию Роспотребнадзора уже закрыто 8 подобных сайтов.

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