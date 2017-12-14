Александр Костенко: шишкарей в Приморье станет меньше

Источник: Восток Медиа

Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, вернувшийся в ноябре на работу в администрацию, сегодня пообщался с журналистами. Вопросы были связаны с направлениями, которые сейчас курирует Костенко — промышленность, торговля, гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций, лесное хозяйство.

В том числе первый заместитель главы региона ответил на вопрос РИА «Восток-Медиа», какие меры принимают власти для предотвращения большого количества лесных пожаров в 2018 году. В этом году в Приморье с 12 октября по 22 ноября действовал особый противопожарный режим. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявлял о варварской заготовке дикоросов и сжигании деревьев шишкарями-кедролазами, которые в погоне за прибылью наводнили приморские леса.

«Шишкарей у нас в следующем году должно быть меньше, поскольку урожайный год — раз в 4 года. Поэтому основные противопожарные мероприятия будем строить на нормативных актах, как прописано в законодательстве. И, конечно, мы попытаемся эту работу по сбору шишки привести в управляемое русло. Предложения по этому поводу сейчас готовятся и, скорее всего, без помощи муниципалитетов не обойдёмся», — рассказал сегодня Александр Костенко.

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Он отметил, что подготовка к новому сезону стартует уже в январе: «У нас пожароопасный период начинается с марта — в зависимости от температуры и от влажности, и заканчивается где-то в ноябре. Поэтому с начала 2018 года мы будем готовить расчётные силы — с прогнозом на пожаротушение, то есть будет идти подготовительная работа. А реальная работа у глав начнётся не раньше марта, это связано с палами. У нас действует система спутникового мониторинга: два раза в сутки получаем информацию по возгораниям. Реагированием на возгорания, если это в пределах населённых пунктов, занимаются пожарные вместе с главой, а если за пределами поселений — то у нас есть подразделения лесоохраны и есть пять воздушных судов для контроля ситуации и тушения пожаров. Весной, конечно, основная проблема связана с палами».