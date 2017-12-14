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10:22 (мск), источник: НИА Красноярск

В Кировском районе прошли рейды по профилактике пожаров

Специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города (МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ») провели очередной рейд по соблюдению правил пожарной безопасности в посёлке Суворовский.

В ходе рейда с жителями были проведены профилактические беседы, во время которых сотрудники МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» рассказали о правилах пожарной безопасности и вручили им памятки. За этот год в Кировском районе проведено более 100 подобных рейдов.

Зима традиционно является одним из самых пожароопасных периодов. Более половины всех пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Также, в зоне риска — использование неисправных и самодельных нагревательных приборов и печей.

Кроме этого, в преддверии новогодних праздников специалисты МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» совместно с работниками администрации Кировского района Красноярска разъясняют правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями и эксплуатации гирлянд. Жильцам вручаются памятки по применению бытовых пиротехнических изделий.

Особое внимание уделяется жилым домам частного сектора. Специалисты посещают и муниципальные общежития, учреждения и заведения с массовым скоплением людей.

Как отметил руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома, на территории района в течение 2017 года специалистами администрации совместно с представителями государственного пожарного надзора было распространено более 10 тысяч памяток, проведено около 250 собраний и сходов граждан как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Также было организовано более 6,5 тысяч бесед на тему пожарной безопасности и проведено почти 3,5 тысячи инструктажей. «Такая усиленная работа ведется для того, чтобы максимально снизить число пожаров в районе. И статистика подтверждает — в 2017 году количество возгораний на территории Кировского района снизилось на 35%», — заявил Андрей Шлома.

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