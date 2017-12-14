В Кировском районе прошли рейды по профилактике пожаров

В ходе рейда с жителями были проведены профилактические беседы, во время которых сотрудники МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» рассказали о правилах пожарной безопасности и вручили им памятки. За этот год в Кировском районе проведено более 100 подобных рейдов.

Зима традиционно является одним из самых пожароопасных периодов. Более половины всех пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Также, в зоне риска — использование неисправных и самодельных нагревательных приборов и печей.

Кроме этого, в преддверии новогодних праздников специалисты МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» совместно с работниками администрации Кировского района Красноярска разъясняют правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями и эксплуатации гирлянд. Жильцам вручаются памятки по применению бытовых пиротехнических изделий.

Особое внимание уделяется жилым домам частного сектора. Специалисты посещают и муниципальные общежития, учреждения и заведения с массовым скоплением людей.