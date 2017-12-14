Байкальский Дед Мороз отпразднует свой день рождения с Белым Старцем

Праздник состоится в лесу на тропе, ведущей на пик Черского, в микрорайоне Рудоуправления. С 11 часов запланированы лыжные гонки, с 12 начнётся выступление песенных и танцевальных коллективов, в том числе ансамбль «Красная горка» из Иркутска. Дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах, покататься на собачьих упряжках, конях, пони, снегоходах, квадроциклах, купить сувениры, попробовать большой именинный торт.

Напомним, Байкальский Дед Мороз как бренд существует уже 11 лет, но стал широко известным после того, как вошёл в федеральный проект «Сказочная Россия». В Слюдянке планируется построить для него резиденцию, пока ведутся поиски средств, планируется подать проекта на соискание президентского гранта в 2018 году. Байкальский Дед Мороз — сказочный персонаж, олицетворение байкальских ветров, морозов, снежных зим, метелей и вьюг, сковывающий гладь могучего и великого Байкал и впадающих в него рек.