Байкальский Дед Мороз отпразднует свой день рождения с Белым Старцем

Праздник состоится в лесу на тропе, ведущей на пик Черского, в микрорайоне Рудоуправления. С 11 часов запланированы лыжные гонки, с 12 начнётся выступление песенных и танцевальных коллективов, в том числе ансамбль «Красная горка» из Иркутска. Дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах, покататься на собачьих упряжках, конях, пони, снегоходах, квадроциклах, купить сувениры, попробовать большой именинный торт.
Ко дню рождения Байкальского Деда Мороза прошёл конкурс среди ресторанов Слюдянского района, и лучшие повара дадут мастер-класс по изготовлению оригинальных блюд.
Напомним, Байкальский Дед Мороз как бренд существует уже 11 лет, но стал широко известным после того, как вошёл в федеральный проект «Сказочная Россия». В Слюдянке планируется построить для него резиденцию, пока ведутся поиски средств, планируется подать проекта на соискание президентского гранта в 2018 году. Байкальский Дед Мороз — сказочный персонаж, олицетворение байкальских ветров, морозов, снежных зим, метелей и вьюг, сковывающий гладь могучего и великого Байкал и впадающих в него рек.